Хосров Арутюнян считает соглашение с ЕС хорошей возможностью для модернизации экономики Армении

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС является возможностью для Армении модернизировать свою экономику. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Хосров Арутюнян на парламентских слушаниях о выходе Армении из ЕАЭС, инициированных фракцией «Выход».

«Будем ли мы использовать эту возможность, будут ли действительно большие возможности для обеспечения динамичного роста нашей экономики путем объединения диверсифицированных рынков и производства? Если у нас не будет всего этого, мы должны обвинять только себя», - сказал он.

Однако депутат заявил, что Армения может использовать все возможности, предусмотренные подписанным с ЕС соглашением, направленные на модернизацию и развитие экономики.

24 ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республики Армения Сержа Саргсяна и президента Европейского Совета Дональда Туска, министр иностранных дел Эдвард Налбандян и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и ЕС.