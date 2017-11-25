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Генрих Мхитарян может вернуться в дортмундскую «Боруссию» - СМИ


Капитан национальной сборной Армении и полузащитник ManchesterUnited Генриха Мхитарянможет вернуться в дортмундскую «Боруссию».

Как  передает Арменпресс, об этом пишет TheTimes. «Красные дьяволы» не  против  отказаться от Мхитаряна. Тем самым они вернут часть суммы, выплаченной  за полузащитника в  2016г. Дортмундская  «Боруссию» может вернуть Мхитаряна, если Моуриньо окончательно решит отказаться от него.

Генрих Мхитарян не заявлен в стартовом составе «красных дьяволов» в  матчах группового этапа Лиги чемпионов с командами «Базель» и в Премьер-лиге – с «Ньюкаслом». В целом он участвовал в  15 матчах, став автором 2 голов и 5  голевых передач.

 



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