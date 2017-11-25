Министр ИД РА Эдвард Налбандян примет участие в министерской конференции МОФ

25-26 ноября в Париже министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян Налбандян примет участие в 34-й министерской конференцииМеждународной организацииФранкофонии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, на Парижской конференции Армения примет председательство в Совете министровМОФ.

Планируется, что на министерской конференции будут утверждены сроки проведения саммита и заседаний уставных органов МОФ в следующем году в Ереване, символ и лозунг саммита, а также основные темы обсуждений.