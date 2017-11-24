ЕС и Армения предпринят практические шаги по реализации соглашения: Могерини

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом поддерживает мирное урегулирование региональных конфликтов, в том числе конфликта Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом после подписания соглашения сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини.

«Мы будем поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта», - сказала Могерини.

Она подчеркнула, что Европейский союз впервые подписал такое соглашение со страной, входящей в Евразийский экономический союз. Могерини добавила, что сейчас важно, чтобы ЕС и Армения предприняли практические шаги для реализации соглашения. По ее словам, будет проведен регулярный мониторинг реализации соглашения.

Федерика Могерини подчеркнула, что соглашение предусматривает тесное сотрудничество в области транспорта, энергетики, мобильности людей, бизнеса и инвестиций и торговли.