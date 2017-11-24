Парафировано Соглашение между Арменией и ЕС об общей авиационной зоне

В присутствии министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и руководителя управления авиационных соглашений Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту в ЕС Карлоса Бермеджо Акосты 24 ноября в Брюсселе замминистра ИД Армении Карен Назарян и главный переговорщик со стороны Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту в ЕС Клаус Гейл парафировали Соглашение между Арменией и ЕС об общей авиационной зоне.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, соглашение, которым в числе ряда преференций для сторон предусматривает также возможность присоединения Армении к единой авиационной зоне ЕС, а также внедрение лучшего европейского опыта в авиационной сфере Армении.