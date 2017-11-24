Подписание Соглашения Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве показывает готовность ЕС к сотрудничеству: Юнкер

Подписание Соглашения Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве показывает готовность Евросоюза к сотрудничеству. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подчеркнув зафиксированный в Армении прогресс.

«Я принимал участие во всех саммитах Восточного партнерства, и это не первый раз, когда лидеры говорят открыто и непосредственно. Мы можем отметить значительный прогресс после саммита в Риге, который состоялся два года назад. Речь идет в том числе и о прогрессе и достижениях Армении, что означает стабильную работу, образование и сильную экономику», - сказал Юнкер.

По его словам, в последние два года регион стал более стабильным , и все стороны согласны, что стабильность должна начинаться с дома.

«Т.е. ЕС может быть полезным в этом вопросе, однако стабильность нужно начинать с дома. Люди должны иметь образование, работу и жить в условиях сильной экономики», - отметил глава ЕК.

Он подчеркнул, что поддержка ЕС странам Восточного партнерства концентрируется именно на этих проблемах. По его словам, начиная с 2009 года, ЕС предоставил странам региона поддержку в размере 1,5 млрд евро.