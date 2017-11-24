Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-11-17

ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 ноября, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 483.99 драм. Курс евро вырос на 1.51 драмa и составил 574.40 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 8.28 драм. Курс британского фунта вырос на 1.14 драмa и составил 645.01 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 58.29 драмa и составила 20078.67 драм. Цена серебра выросла на 2.09 драмa и составила 266.01 драм. Цена платины сократилась на 73.88 драмa и составила 14518.08 драм.