Участники саммита Восточного партнерства ЕС приняли итоговую декларацию, передает корр. Арменпресс из Брюсселя.

В декларации определяются ценности, с которыми страны ЕС и Восточного партнерства должны руководствоваться в предстоящие годы, излагаются направления дальнейшего партнерства в экономической, политической, гуманитарной и других областях. На этот раз в декларации номинально не упоминается какой-либо конфликт.

Что касается общих формулировок по урегулированию конфликтов, они полностью отвечают позициям и взглядам Армении. Конфликты должны решаться на основе норм международных прав и принципов с учетом существующих форматов и процессов.

Позиция ЕС в отношении нагорно-карабахского конфликта выражается в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое будет подписано сегодня.

В документе затрагиваются три основные принципы урегулирования и формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Соглашение будет иметь силу закона, поскольку оно будет ратифицировано парламентами всех государств-членов ЕС. В декларации также говорится о соглашении с Арменией.

Нарине Назарян