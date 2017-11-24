Бюро ПАСЕ приняло решение о продлении деятельности органа по расследованию коррупции

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Копенгагене, на состоявшемся накануне, 23 ноября, заседании, приняло решение о продлении до 15 апреля 2018 года деятельности независимого органа по расследованию сообщений о случаях коррупции в Ассамблее. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила глава делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

«До этого срока независимый орган представит сначала Бюро, а затем и Ассамблее свой доклад», – отметила Арпине Ованнисян.

ПАСЕ 28 апреля ратифицировала мандат органа, который проведет независимое расследование утверждений о коррупции против отдельных членов или бывших членов Ассамблеи. Изначально предполагалось, что независимый орган завершит свою деятельность 31 декабря 2017 года, планировалось, что доклад будет представлен на январской сессии ПАСЕ.