Президент Армении Серж Саргсян встретился с премьер-министром Бельгии

В рамках рабочего визита в Королевство Бельгии, Президент Армении Серж Саргсян сегодня встретился с премьер-министром Шарлем Мишелем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Выражая благодарность за тёплый приём, Президент Саргсян подчеркнул, что Армения заинтересована в активизации армяно-бельгийского диалога, сделав разнообразным взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Бельгией.Собеседники выразили единое мнение, за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений Армения и Бельгия развивали отношения во многих сферах, основываясь на взаимном доверии и взаимопонимании.Президент Саргсян и премьер Мишель выразили общее мнение, что эта встреча является хорошей возможностью наметить пути дальнейшего сотрудничества. Они подчеркнули важность расширения взаимодействия также на международных площадках, в частности в рамках ЕС.Касаясь отношений Армения-ЕС, Серж Саргсян выразил уверенность, что подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве откроет новую страницу в истории двусторонних отношений и создаст новые возможности для дальнейшего углубления отношений с Европейским союзом и странами-членами, в том числе с Бельгией.С точки зрения продвижения повестки двустороннего армяно-бельгийского сотрудничества, Президент Республики подчеркнул важность активизации высоких политических контактов и выразил надежду, что диалог между Арменией и её другом и надёжным партнёром Бельгией будет непрерывным, а также взаимные визиты будут носить более активный характер.На встрече Президент Саргсян подчеркнул, что Бельгия для Армении имеет особое значение также по той причине, что дала прибежище нашим спасшимся от геноцида соотечественникам, чьи поколения составляют основу армянской общины Бельгии. Президент выразил Шарлю Мишелю признательность армянского народа за его заявление 18 июня 2015 г., за которым последовало принятие 23 июля Палатой Представителей резолюции, признающей Геноцид армян, которая завершила процесс признания Бельгией Геноцида армян: ещё в 1998 году Сенат Бельгии принял резолюцию о признании Геноцида армян.Собеседники с обоюдным почтением говорили об армянской общине Бельгии, подчеркнули её роль в деле активизации двусторонних отношений.Серж Саргсян и Шарль Мишель обсудили вопросы, касающиеся армяно-бельгийских торгово-экономических отношений и сотрудничества в ряде взаимовыгодных отраслей. Президент предложил, чтобы бельгийские компании рассмотрели возможность развивать свою деятельность в РА, учитывая сформированный в стране благоприятный инвестиционный климат, а также участие в различных интеграционных процессах.Активное членство Армении в международной организации Франкофонии также, по мнению Президента Сержа Саргсяна, является хорошей возможностью для углубления сотрудничества с Бельгией в структурах Франкофонии в сферах науки, культуры, городского управления и других отраслях. Отметив, что в 2018 году Армения будет принимать 17-й саммит Организации, Президент выразил благодарность Бельгии за поддержку и, пользуясь случаем, пригласил премьер-министра Мишеля в Армению для участия в намеченном на октябрь 2018 года саммите.