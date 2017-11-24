На телемарафоне Всеармянского фонда «Армения» было собрано 12,5 млн долларов

На телемарафоне Всеармянского фонда «Армения» было собрано 12 млн 505 тысяч 456 долларов.

Как сообщает Арменпресс, телемарафон объединяет программы, реализуемые в Армении, Арцахе и Диаспоре в течение всего года. Это является основным средством пополнения Всеармянского фонда «Армения». Собранные средства направляются на реализацию масштабных стратегических программ, утверждаемых ежегодно в Совете попечителей.

Все поступления от телемарафона «Урожайный Арцах» будут потрачены на реализацию бурения глубоких скважин в Арцахе, строительства новой ирригационной сети и внедрения системы солнечной энергии в Аскеране и Шуши.

В прошлом году на телемарафоне Всеармянского фонда «Армения» «Мой Арцах» было собрано 15,4 млн долларов. Эти средства пошли на восстановление пострадавших населенных пунктов, обеспечение безопасности м ирного населения, помощь многодетным семьям.

За 25 лет деятельности, благодаря около 700 тысячам дарителей Всеармянского фонда «Армения» было осуществлено 50 тысяч программ, на общую сумму 350 млн долларов.