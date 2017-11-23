Россия уважительно относится к подписанию соглашения между Арменией и ЕС: Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящее подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении со странами Евросоюза на саммите «Восточное партнерство» и ответила на вопрос о том, что означает эта ассоциация Армении с ЕС для российско-армянских связей.

«Мы развиваем наши отношения с государствами, в частности с Арменией, делая это на взаимовыгодной основе и при этом понимая, что у каждой страны есть свои внешнеполитические интересы, цели, задачи. Уважительно к этому относимся», - как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, сказала Захарова.

Она отметила, что Россия провела большой комплекс внешнеполитических мероприятий на направлении взаимодействия с Ереваном.

«Вы видели, прошел целый блок переговоров на самом высоком уровне, на уровне глав внешнеполитических ведомств, были открыты соответствующие экспозиции, сделаны заявления. При этом каждое государство имеет свои внешнеполитические мероприятия, соответствующие концепции развития собственных внешнеполитических доктрин», - подчеркнула Захарова.