Азербайджан подтвердил информацию МО Армении об обнаружении на линии соприкосновения войск тела азербайджанского военнослужащего

Министерство обороны Азербайджана подтвердило информацию МО Армении об обнаружении на линии соприкосновения войск тела азербайджанского военнослужащего.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, МО Азербайджана отметило, что тело самовольно покинувшего место службы после совершения военного преступления Джалилбейли Бахруза Парвиз оглу (27.11.1998 г.р.), призванного на действительную военную службу от Садаракского района 05 января 2017 года, было обнаружено на линии соприкосновения войск в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, вблизи позиций ВС Армении.

Следствие по возбужденному уголовному делу продолжается.

Ранее МО Армении сообщало, что напротив одной из воинских частей на юго-западе государственной армяно-азербайджанской границы, на нейтральной полосе между позициями, военнослужащими ВС Армении утром 23-го ноября был обнаружен труп азербайджанского военнослужащего. По оперативно-разведывательным данным, указанный азербайджанский военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после произошедшего в его военной части инцидента совершил побег.

МО Армении выразило готовность передать тело азербайджанского военнослужащего азербайджанской стороне, при посредничестве МККК.