Китаец избежал смерти дважды за десять секунд
Житель Китая чудом остался жив сразу после двух опасных происшествий, как передает Арменпресс, об этом пишет People's Daily, China.
Сначала его чуть не сбила машина, врезавшись в припаркованный рядом с ним автомобиль, а через несколько секунд после этого его едва не задел фонарный столб, упавший в результате аварии.
По данным People's Daily, China, инцидент произошел на северо-востоке Китая.
Close call: Man cheats death twice in 10 seconds and miraculously survives unscathed from road accident in NE China pic.twitter.com/IoalTDKdv5— People's Daily,China (@PDChina) 23 ноября 2017 г.
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