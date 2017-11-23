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Китаец избежал смерти дважды за десять секунд


Житель Китая чудом остался жив сразу после двух опасных происшествий, как передает Арменпресс, об этом пишет People's Daily, China.

Сначала его чуть не сбила машина, врезавшись в припаркованный рядом с ним автомобиль, а через несколько секунд после этого его едва не задел фонарный столб, упавший в результате аварии.

По данным People's Daily, China, инцидент произошел на северо-востоке Китая.

 

 



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