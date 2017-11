Չինացին տասը վայրկյանում երկու անգամ փրկվել Է մահից

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Չինաստանի բնակիչը հրաշքով Է ողջ մնացել միանգամից երկու վտանգավոր պատահարներից հետո:

Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, գրել Է People՚s Daily, China-ն: Նախ քիչ Էր մնում տղամարդուն գետին տապալի ավտոմեքենան, որը բախվել Է նրա մոտ կանգնած մի ավտոմոբիլի, իսկ դրանից մի քանի վայրկյան անց նա խույս Է տվել լապտերասյունից, որը տապալվել Է վթարի հետեւանքով: People՚s Daily, China-ի տվյալներով՝ միջադեպը տեղի Է ունեցել Չինաստանի հյուսիս - արեւելքում, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

Close call: Man cheats death twice in 10 seconds and miraculously survives unscathed from road accident in NE China pic.twitter.com/IoalTDKdv5