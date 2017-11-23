На нейтральной полосе между позициями на армяно-азербайджанской границе обнаружено тело азербайджанского военнослужащего

Напротив одной из воинских частей на юго-западе государственной армяно-азербайджанской границы, на нейтральной полосе между позициями, военнослужащими ВС Армении утром 23-го ноября был обнаружен труп азербайджанского военнослужащего. По оперативно-разведывательным данным, указанный азербайджанский военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после произошедшего в его военной части инцидента совершил побег. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

МО Армении выражает готовность передать тело азербайджанского военнослужащего азербайджанской стороне, при посредничестве МККК.

Детали происшествия уточняются.