Армения может стать мостом для диалога между ЕС и ЕАЭС: Эдуард Шармазанов

Подписание соглашения между Арменией и ЕС никоим образом не помешает армяно-российским союзническим отношениям. Соглашение между Арменией и ЕС относится к сферам институциональных реформ в области прав человека, демократии, гуманитарной и правовой сферам. РФ же является нашим ключевым партнером, отношения с которым динамично развиваются. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Альтернативы армяно-российским союзническим отношениям нет. Все те, кто пытается вбить клин в эти отношения, кто заявляет, будто подписание соглашения между Арменией и ЕС помешает армяно-российским союзническим отношениям, заняты бесполезным делом», - сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, Армения и РФ продолжат развивать отношения по различным направлениям.

«Ярким свидетельством тому – новое кредитное соглашение на 100 млн долларов о военных поставках, которые РФ предоставит Армении, а также встречи руководителей обеих стран, встречи на парламентском уровне, ожидаемые из РФ инвестиции. Армения и РФ продолжат развивать отношения по различным направлениям»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, чем лучше будут отношения между ЕАЭС и ЕС, тем больше выиграет Армения.

Как сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, Армения всегда была сторонницей диалога.

По его словам, на данный момент Армения является единственной страной ЕАЭС, которая имеет доступ к системе ЕС GSP+. «Подписание соглашения между Арменией и ЕС откроет возможности и для стран ЕАЭС для того или иного участия в рынках ЕС. Армения может стать мостом для диалога между ЕС и ЕАЭС»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Президент Серж Саргсян сегодня с рабочим визитом отправится в Королевство Бельгии, чтобы принять участие в саммитах Европейской народной партии и Восточного партнёрства ЕС, которые состоятся в Брюсселе 23-24 ноября. В рамках визита Президент Республики встретится с Королём Бельгии Филиппом и премьер-министром Шарлем Мишелем.