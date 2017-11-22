Брайан Мэй избран новым председателем парламентской группы дружбы между Канадой и Арменией

Парламентская группа дружбы между Канадой и Арменией 21 ноября в Оттаве провела заседание, в ходе которого новым председателем группы был избран депутат Брайан Мэй. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Армянского национального комитета Канады, это было первое заседание группы дружбы после кончины бывшего председателя Арнольда Чана.

Вместе с другими темами, касающимися развития политических и экономических связей между двумя странами, на встрече обсуждались отношения двух стран в рамках международных организаций и особенно в рамках организации Франкофонии.

В конце встречи группа дружбы вновь подчеркнула важность дальнейшего развития связей между Канадой и Арменией и обсудила предстоящие инициативы, направленные на развитие отношений.