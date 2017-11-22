В ряде регионов Армении идет снег

По положению на 20:00 22-го ноября, в Маралике, Артике, Ащоцке, Аштараке, Апаране, Арагаце, Талине, Спитаке, Севане, Сисиане, Горисе, Вайке, Чамбараке и на поворотах Дилижана идет снег. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении. Ведется расчистка дорог и посыпание их солью и песком.

Рекомендуется ездить исключительно с зимними покрышками.

Все дороги на территории Армении отрыты для движения транспорта.