Время в Ереване: 11:07:36,   22 Ноябрь

В ряде регионов Армении идет снег


По положению на 20:00 22-го ноября, в Маралике, Артике, Ащоцке, Аштараке, Апаране, Арагаце, Талине, Спитаке, Севане, Сисиане, Горисе, Вайке, Чамбараке и на поворотах Дилижана идет снег. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении. Ведется расчистка дорог и посыпание их солью и песком.

Рекомендуется ездить исключительно с зимними покрышками.

Все дороги на территории Армении отрыты для движения транспорта.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации