Предстоящие новости: 23.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 23-го ноября, состоится очередное заседание правительства Армении. Среди прочих, будет обсуждаться вопрос утилизации бытовых отходов в Лори.

Сегодня, 23-го ноября, состоится пресс-конференция генерального директора авиакомпании «Армения» Роберта Оганесяна.

Сегодня, 23-го ноября, состоится пресс-конференция супруги Левона Ароняна, советника премьер-министра Армении Арианы Каоли.

В школе «Айб» состоится подписание меморандума о взаимопонимании между фондом «Айб» и COAF.

Сегодня, 23-го ноября, состоится пресс-конференция арабиста Армена Петросяна и ираниста Артема Тонояна.

Сегодня, 23-го ноября, состоится пресс-конференция тюрколога Рубена Сафрастяна.

В Ереване стартует Форум «Мировые тенденции вина и лучший опыт: выводы и предложения для Армении».

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