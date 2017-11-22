Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению

Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в геноциде и преступлениях против человечности, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Ратко Младич в годы войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х командовал армией боснийских сербов и, по мнению трибунала, виновен в убийстве тысяч мирных жителей Боснии и Герцеговины.

Главное из преступлений, совершенных по приказу Ратко Младича - резня в Сребренице, где в 1995 году были убиты более семи тысяч мусульман, мужчин и мальчиков.

"Палата (часть трибунала - Би-би-си) пришла к выводу, что против боснийских мусульман в Сребренице были совершены преступления, квалифицируемые как геноцид, преследования, истребление и насильственное перемещение", - сказал, зачитывая приговор, председатель Международного трибунала ООН по бывшей Югославии (МТБЮ), судья из Нидерландов Альфонс Орие.