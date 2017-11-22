Распространение ненависти в СМИ и системе образования в некоторых соседних с Арменией странах вызывает тревогу: Эдвард Налбандян

В некоторых соседних с Арменией странах-членах ОБСЕ вызывают особую тревогу рост числа узников совести, распространение ненависти в СМИ и системе образования. Как передает «Арменпресс», об этом во время конференции на тему «Предотвращение и противодействие преступлениям на почве ненависти против христиан и членов других религиозных групп: перспективы в ОБСЕ и за ее пределами» сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян