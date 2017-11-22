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Распространение ненависти в СМИ и системе образования в некоторых соседних с Арменией странах вызывает тревогу: Эдвард Налбандян


В некоторых соседних с Арменией странах-членах ОБСЕ вызывают особую тревогу рост числа узников совести, распространение ненависти в СМИ и системе образования. Как передает «Арменпресс», об этом во время  конференции на тему «Предотвращение и противодействие преступлениям на почве ненависти против христиан и членов других религиозных групп: перспективы в ОБСЕ и за ее пределами» сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

«Последние международные доклады представляют довольно печальную картину в связи с ситуацией вокруг религиозных свобод в мире. По одному из них, около  80% человечества проживает в таких местах, где религиозные ограничения оцениваются как  «высокие» или  «очень высокие». В этих докладах говорится об ухудшении  ситуации в этом аспекте, в том числе, и в некоторых соседних с Арменией странах-членах ОБСЕ. В регионе ОБСЕ наметилась определенная тенденция в таких странах-членах ОБСЕ, где наиболее выражены нарушения основных прав человека, где пытаются скамуфлировать попрание прав человека, представляя себя в качестве  островков толерантности, или даже  представляя себя в качестве  примера для других. Представление самих себя в одних организациях в качестве  мультикультурных и поликонфессиональных стран, одновременное запрашивание в других организациях религиозной помощи, а также подмена среди собственного населения прав человека диссеминацией ненависти может и дать результаты – в качестве краткосрочной агитации, однако это нарушает стабильность и безопасность в регионе»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

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