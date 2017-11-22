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Указом Бако Саакяна трое погибших военнослужащих посмертно награждены медалью «За боевые заслуги»


22 ноября Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащие N-ской воинской части Армии обороны Гегам Закарян, Саркис Абрамян, Саркис Меликян посмертно награждены медалью "За боевые заслуги". Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

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