Указом Бако Саакяна трое погибших военнослужащих посмертно награждены медалью «За боевые заслуги»
22 ноября Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащие N-ской воинской части Армии обороны Гегам Закарян, Саркис Абрамян, Саркис Меликян посмертно награждены медалью "За боевые заслуги". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
- 14:20 Минобороны Турции: первая поставка ЗРС С-400 из РФ будет осуществлена в 2019 году
- 14:11 Атамбаев подписал указ о награждении президента России орденом "Манас" первой степени
- 14:03 Китайские военные представили "самый быстрый" плавающий танк
- 13:56 Кобзон: Хворостовский завещал захоронить свой прах в Москве и в Красноярске
- 13:54 В Армении офицеры, сержанты и солдаты ЮВО сдали экзамены по ПДД
- 13:51 Камерун стал 74-м членом антиигиловской коалиции США
- 13:46 В Алеппо открыли исторический рынок Хан аль-Джумрук
- 13:26 Указом Бако Саакяна трое погибших военнослужащих посмертно награждены медалью «За боевые заслуги»
- 13:05 Цель круглого стола со студентами – услышать друг друга и попытаться сблизить позиции: Эдуард Шармазанов
- 13:02 Главе Роспромбанка предъявили обвинение в мошенничестве более чем на 750 млн рублей
- 12:50 СМИ сообщили о стягивании бронетехники на окраине Тбилиси
- 12:42 Цахкадзор может стать шахматным центром для всего мира: открылся турнир памяти Ашота Анастасяна
- 12:29 Иванишвили перечислил миллиард евро для университета в Кутаиси
- 12:24 СМИ: в США умер актер Дэвид Кэссиди
- 12:20 Вода в Армении подорожала на 11.4 драма за кубометр, однако для рядовых потребителей тарифы не изменятся
- 12:16 DM: британская королева стала самым пожилым главой государства в мире
- 12:13 В Армении для вновь прибывшего пополнения военнослужащих ЮВО проведена экскурсия по достопримечательностям республики
- 12:08 Маликов сообщил о кончине Хворостовского
- 12:04 Ведется расследование для выявления обстоятельств гибели троих военнослужащих
- 12:03 На дороге Гудаури-Коби запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами
- 12:00 Члены инициативы «Во имя развития науки» на встрече в НС Армении: Прямой эфир
- 11:51 Корреспондент турецкой газеты «Заман» осуждена на 7,5 лет лишения свободы
- 11:43 Еще один депутат от прокурдской Демократической партии народов Турции будет лишен депутатского мандата
- 11:40 Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание по случаю 75-летия Леонида Азгалдяна
- 11:38 Условия в комплексе военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна удовлетворяют как воспитанников, так и их родителей
- 11:33 Forbes назвал Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью года
- 11:09 СМИ: авиакомпания Air China приостановила полеты в КНДР
- 10:59 Последняя картина Уинстона Черчилля продана почти за $474 тыс.
- 10:49 На дороге Ереван-Ерасх автомобиль упал в канал: есть пострадавшие
- 10:40 Мэрия Еревана планирует в будущем году отремонтировать 190 балконов в 80 зданиях
- 10:35 В Тбилиси проходит спецоперация по задержанию двух подозреваемых в терроризме
- 10:28 СМИ: в зоне поиска аргентинской подлодки зафиксирован сигнал
- 10:15 Для грузовых автомобилей дорога Степанцминда-Ларс закрыта
- 10:13 СМИ: объявивший об отставке премьер-министр Ливана прибыл в Бейрут
- 10:09 В Госдепартаменте сравнили отношения США и Турции с жизнью в браке
11:33, 16.11.2017
Просмотрели 1565 раз Европарламент принял резолюцию, признающую право народа Арцаха на самоопределение: азербайджанская провокация провалилась
12:45, 18.11.2017
Просмотрели 1318 раз Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope
17:15, 18.11.2017
Просмотрели 1106 раз Известна повестка визита главы МИД РФ Лаврова в Армению
14:34, 16.11.2017
Просмотрели 924 раз Председатель НС Армении Ара Баблоян видит большой потенциал для развития сотрудничества между Арменией и Нидерландами
13:28, 15.11.2017
Просмотрели 921 раз Основное налоговое бремя должно быть возложено на крупный бизнес: министр финансов Армении Вардан Арамян