21-го ноября президент Армении Серж Саргсян присутствовал на открытии выставки «Армения – Россия: дружба, проверенная веками». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Выставку открыли министры иностранных дел РА и РФ Эдвард Налбандян и Сергей Лавров.В сопровождении министров иностранных дел, других официальных лиц и гостей Президент Республики осмотрел архивные документы и фотографии, представляющие армяно-российское сотрудничество в различных сферах.Затем в присутствии Президента Саргсяна состоялась церемония гашения почтового блока с двумя марками, посвященных теме "25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", которую осуществили министры иностранных дел Армении и России и министр связи, транспорта и информационных технологий Армении.Президенты РА и РФ направили приветствия в связи с открытием выставки. В своем приветствии участникам и гостям выставки «Армения – Россия: дружба, проверенная веками» президент Армении Серж Саргсян сказал: «Дорогие друзья,Название выставки архивных материалов, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, отражает истинный характер стратегического союзничества наших двух стран.За прошедшие четверть века армяно-российские отношения подняты на самый высокий уровень, охватывающий все сферы межгосударственного сотрудничества. Наработана солидная договорно-правовая база. В ее основе лежат Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией, 20-летие подписания которого мы отметили в августе нынешнего года, и Декларация о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век.Армяно-российское стратегическое сотрудничество выделяется высоким доверительным политическим диалогом. В заинтересованном ключе наращиваем внешнеполитическую координацию на международной арене, в рамках многосторонних объединений. Совместными усилиями укрепляем успешное партнерство в оборонной и военно-технической сферах, развиваем эффективное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной областях. Из года в год крепнут и углубляются межрегиональные связи, расширяется взаимодействие в области культуры, науки и образования.Важно, что сегодня в армяно-российское сотрудничество вовлечены миллионы людей, деловые и научные сообщества, молодежные и общественные структуры. Это открывает новые возможности и перспективы, настраивает на дальнейшую работу по упрочению союзнического взаимодействия во благо народов двух стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе.Хотел бы поблагодарить всех тех, кто внес свою лепту в организацию этой насыщенной и интересной выставки».