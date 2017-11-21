Министр транспорта, связи и ИТ Армении принял чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Армении Лукаса Гассерина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, приветствуя посла, Ваан Мартиросян коснулся возможностей углубления двухстороннего сотрудничества в сфере транспорта, связи и информационных технологий.

В ходе встречи Стороны обменялись мнениями относительно взаимодействия в сферах транспорта и дорожного строительства.

Также коснулись программы внедрения единой транспортной системы в Армении и возможности участия в этом швейцарских компаний.

Представляя опыт правления общественным транспортом Швейцарии, посол выразил готовность в представлении швейцарским соответствующим компаниям детали программы внедрения единой транспортной системы в Армении.

В завершении встречи Лукас Гассер Вагану Мартиросяну передал официальное письмо президента Швейцарской Конфидерации на участие в конференции интернет-управления, которая состоится в декабре.