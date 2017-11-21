В Турции в должности спикера Меджлиса переизбран Исмаил Каграман

В Турции 20-го ноября в должности спикера Меджлиса был переизбран Исмаил Каграман – кандидат правящей партии Турции «Справедливость и развитие». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Результат был достигнут после третьего тура, когда Каграман получил необходимое количество голосов – 276.

Каграман был избран на пост спикера Меджлиса 22-го ноября 2015 года, после очередных парламентских выборов, и 22-го ноября 2017 года исполняется его срок пребывания на этом посту.

На этот пост было выдвинуто 6 кандидатур. Правящая партия Турции «Справедливость и развитие» назвала своих кандидатов на пост спикера Меджлиса – это будут Исмаил Каграман, действующий спикер Меджлиса, и Тамер Дагыл. Ранее имена своих кандидатов на пост спикера Меджлиса назвали Республиканская народная партия – Зекериа Темизель, и партия «Националистическое движение» - Джелал Адан, Демократическая партия народов – Сельма Ырмак, а также независимый депутат Юсуф Галачоглу.По уставу Меджлиса, кандидат может быть избран на пост спикера Меджлиса дважды, по 2 года каждый раз.

Выборы назначены на 20-е ноября. Для избраниия кандидата на пост спикера Меджлиса в первом и втором туре необходимо 367 голосов, в третьем - 276 голосов, если дело дойдет до четвертого тура – то голосовать будут по 2 кандидатурам, набравшим максимальное количество голосов.