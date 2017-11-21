Госдеп одобрил поставки Грузии ПТРК Javelin

Госдеп США одобрил возможные продажи Грузии ПТРК Javelin и командные пусковые установки на сумму 75 миллионов долларов, окончательное решение о поставках примет конгресс США, сообщило в понедельник входящее в структуру Пентагона агентство по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Госдепартамент одобрил возможные продажи Грузии ракет Javelin и командных пусковых установок, ориентировочная стоимость 75 миллионов долларов", — говорится в сообщении агентства. Соответствующая рекомендация была передана в конгресс 17 ноября.

По информации ведомства, Грузия ранее запросила поставки 410 ПТРК Javelin и 72 командных установки, контракт также предусматривает доставку, обучение и прочее обслуживание.

Как отмечают в Пентагоне, система Javelin повысит возможности Грузии в области обороны, но при этом "поставки (ПТРК) не нарушат основной баланс военных сил в регионе".