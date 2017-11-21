Арианнэ Каоили назначена советником премьер-министра Армении
Арианнэ Бо Кнуппе Каоили назначена советником премьер-министра Армении Карена Карапетяна на общественных основаниях. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян подписал соответствующий указ.Арианнэ Бо Кнуппе Каоили является супругой лидера армянских шахмат Левона Ароняна. Она австралийская шахматистка филиппинского происхождения, международный мастер ФИДЕ среди женщин. С 2016 года Арианнэ Бо Кнуппе Каоили является главным редактором издаваемого в Ереване журнала «Путник».
- 12:52 Президент Ирана заявил об уничтожении ИГ в Сирии
- 12:33 В Армении началась подготовка военных кинологов ЮВО
- 12:21 Актеры Кеннет Брана и Анна Фрил стали лауреатами премии Emmy 2017 года
- 12:13 В Армении завершилась подготовка объектов военной базы ЮВО к зимнему периоду обучения
- 11:52 РФ продолжит оказывать содействие по вопросам создания условий для продолжения процесса урегулирования карабахского конфликта: Лавров
- 11:48 Афинское метро не работает из-за забастовки
- 11:40 Совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова: Прямой эфир
- 11:39 Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
- 11:36 В Турции в должности спикера Меджлиса переизбран Исмаил Каграман
- 11:14 Опрос: большинство граждан ФРГ выступает за новые выборы в Бундестаг
- 11:10 Госдеп одобрил поставки Грузии ПТРК Javelin
- 11:00 Арианнэ Каоили назначена советником премьер-министра Армении
- 10:53 Черная крепость в Гюмри получает новое дыхание: крепость – вчера и сегодня
- 10:37 В Техасе разбился учебный самолет ВВС США
- 10:33 Тиллерсон: США продолжают убеждать Китай прекратить поставки нефти в КНДР
- 10:24 Путин после встречи с Асадом обсудит с Трампом и ближневосточными лидерами урегулирование в Сирии
- 10:08 Sky: Мэй удалось добиться согласия кабмина на двукратное увеличение счета за Brexit
- 10:05 Меркель высказалась за проведение новых выборов в бундестаг
- 09:57 В свободных экономических зонах «Альянс» и «Меридиан» действуют 17 компаний
- 09:53 Путин: военная операция в Сирии завершается, нужно перейти к политическим процессам
- 09:28 Европейские индексы - 20-11-17
- 09:26 Американские индексы выросли - 20-11-17
- 09:25 Цены на цветные металлы - 20-11-17
- 09:24 Цены на драгоценные металлы снизились - 20-11-17
- 09:23 Цены на нефть снизились - 20-11-17
- 09:21 Предстоящие новости: 21.11.2017
- 09:19 Бако Саакян принял участие в мероприятии по случаю старта Дней Арцаха во Франции
- 09:14 Бако Саакян принял участие в церемонии подписания декларации о дружбе между Альфорвилем и арцахским городом Бердзор
- 07:48 В лиге чемпионов состоятся встречи 5-го тура
- 07:38 Мануэль Петросян на одно очко отстает от лидера
- 07:32 Левон Аронян продолжает лидировать на турнире Гран При
- 20.11-21:58 Трамп вновь намерен включить КНДР в список стран–спонсоров терроризма
- 20.11-21:43 В Бельгии при взрыве на заводе погиб человек
- 20.11-20:43 Предстоящие на 21 ноября мероприятия
- 20.11-20:15 МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
11:33, 16.11.2017
Просмотрели 1483 раз Европарламент принял резолюцию, признающую право народа Арцаха на самоопределение: азербайджанская провокация провалилась
12:45, 18.11.2017
Просмотрели 1206 раз Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope
13:17, 14.11.2017
Просмотрели 1139 раз Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года
17:15, 18.11.2017
Просмотрели 1047 раз Известна повестка визита главы МИД РФ Лаврова в Армению
12:16, 14.11.2017
Просмотрели 909 раз Азербайджанские СМИ исказили заявление пресс-секретаря МИД Ирана, относящееся к Армении