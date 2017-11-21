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Арианнэ Каоили назначена советником премьер-министра Армении


Арианнэ Бо Кнуппе Каоили назначена советником премьер-министра Армении Карена Карапетяна на общественных основаниях. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян подписал соответствующий указ.

Арианнэ Бо Кнуппе Каоили является супругой лидера армянских шахмат Левона Ароняна. Она австралийская шахматистка филиппинского происхождения, международный мастер ФИДЕ среди женщин. С 2016 года Арианнэ Бо Кнуппе Каоили является главным редактором издаваемого в Ереване журнала «Путник».

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