Путин после встречи с Асадом обсудит с Трампом и ближневосточными лидерами урегулирование в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник планирует обсудить сирийское урегулирование с президентом США Дональдом Трампом, а затем с лидерами стран Ближневосточного региона, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В ходе встречи 20 сентября с президентом Сирии Башаром Асадом Путин сказал: "На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых упомянул (в связи с астанинским процессом - ИФ). Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра - с президентом США Дональдом Трампом, затем с лидерами стран региона".