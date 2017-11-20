Находящийся с официальным визитом в Ереване министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Мемориал жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, главу МИД РФ сопровождали замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян и посол РФ в Армении Иван Волынкин.

Лавров возложил венок в Мемориалу, а также цветы к Вечному огню, почтив память жертв величайшего преступления против человечества в 20-м веке.

Далее глава МИД РФ посетил Аллею памяти, где полил посаженное им в 2007 году дерево.