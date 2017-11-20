Индекс экономической активности Армении вырос на 7%

Индекс экономической активности Армении в январе-октябре 2017 года превысил на 7% соответствующий показатель прошлого года. Как сообщает Арменпресс, Национальная статистическая служба Армении представила оперативные данные об основных макроэкономических показателях, характеризующих социально-экономическую ситуацию в стране. Снижение было зафиксировано в сферах строительства и сельскохозяйственного валового производства, а также в показателе средней номинальной зарплаты в государственном секторе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства снизился на 0,9%. В сфере производства электроэнергии зарегистрирован рост на 5,4%. По сравнению с январем-октябрем 2016 года, объем услуг (без торговли) вырос на 13,9%, составив 1 трлн 182 млрд 167.6 млн драмов, а объем валового сельскохозяйственного производства снизился на 4,1%, составив 735 млрд 677,7 млн драмов.

Индекс потребительских цен вырос на 0,7%, а индекс цен на промышленное производство увеличился на 3,9%.

Объем торгового оборота вырос на 12,8% и составил 2 трлн 016 млрд 663,8 млн драмов. Объем промышленной продукции вырос на 12,4%, составив 1 трлн 338 млрд 330.6 млн драмов.

Размер среднемесячной номинальной зарплаты увеличился на 2,6% (189 тысяч 972 драмов). Средняя номинальная зарплата в государственном секторе снизилась на 0,1%, составив 159 тыс 597 драмов, а в негосударственном секторе выросла на 3,6%, составив 226 тыс 489 драмов.

Объем внешнеторгового оборота, по сравнению с январем-ноябрем 2016 года, вырос на 22,4% (4 млрд 979,8 млн долларов США), причем объем экспорта увеличился на 19,4% (1 млрд 745,4 млн долларов), а импорта – 24% (3 млрд 234,4 млн долларов).

Курс доллара к драму составил за тот же период 482.41.

Все абсолютные показатели представлены по текущим ценам.