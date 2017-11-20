Студенты Зимбабве бойкотируют занятия, требуя отставки Мугабе, пишут СМИ

Студенты Университета Зимбабве в столице страны Хараре бойкотируют занятия и отказались сдавать экзамены до тех пор, пока президент страны Роберт Мугабе не откажется от своего поста, как передает Арменпресс, об этом сообщает южноафриканский новостной портал News24.

По данным местных СМИ, в понедельник студенты собрались на улице в знак протеста против действующего президента. Также они требуют лишить супругу главы государства Грейс Мугабе ученой степени.

"Мы хотим начать все заново. Мы получаем все эти степени, но они ничего не стоят, так как нет работы. Мы хотим позаботиться о наших родителях", — приводит портал слова одного из студентов.

Как сообщает портал Zimbabwean, все экзамены в университете были приостановлены до дальнейшего уведомления.

Ранее центральный комитет партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента, пригрозив импичментом. Мугабе в воскресенье во время обращения к нации не стал объявлять о своей отставке и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре.