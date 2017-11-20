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Президент Республики Арцах Саакян находится во Франции


19 ноября делегация, возглавляемая Президентом Республики Арцах Бако Саакяном, прибыла с рабочим визитом во Французскую Республику. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В тот же день в Париже Президент Саакян посетил центр организованного Всеармянским фондом «Айастан» фонотона, встретился с сотрудниками местного отделения фонда и юными добровольцами, вовлеченными в процесс сбора средств.
Бако Саакян высоко оценил участие французского отделения Всеармянского фонда «Айастан» в деле осуществления разных программ в Арцахе, выразив признательность всем организаторам фонотона за проделанную работу, подчеркнутое отношение к Арцаху, заботу и постоянное содействие.

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