Президент Республики Арцах Саакян находится во Франции

19 ноября делегация, возглавляемая Президентом Республики Арцах Бако Саакяном, прибыла с рабочим визитом во Французскую Республику. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В тот же день в Париже Президент Саакян посетил центр организованного Всеармянским фондом «Айастан» фонотона, встретился с сотрудниками местного отделения фонда и юными добровольцами, вовлеченными в процесс сбора средств.Бако Саакян высоко оценил участие французского отделения Всеармянского фонда «Айастан» в деле осуществления разных программ в Арцахе, выразив признательность всем организаторам фонотона за проделанную работу, подчеркнутое отношение к Арцаху, заботу и постоянное содействие.