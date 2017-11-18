Проект «Обыкновенный геноцид» выступит с новой программой к 30-летию Сумгаитских погромов

К 30-летию Сумгаитских погромов проект «Обыкновенный геноцид» выступит с 2 новыми программами.

Об этом 18 ноября сказала в беседе с журналистами руководитель проекта Марина Григорян, отметив, что согласно первому проекту события 1988г. будут представлены глазами азербайджанцев.

«Это будут свидетельства азербайджанцев, которые присутствовали при судебных процессах. Когда мы подготовим к изданию книгу, то именно свидетельства азербайджанцев подтвердят, что сумгаитские погромы были организованы и координировались руководством Азербайджана. Свидетельства ценны еще и потому, что во время процессов участвовали только азербайджанцы, армян на них не было», - как передает Арменпресс, сказала Григорян.

Второй проект называется «Дети Сумгаита». «Пытаемся найти людей, которые в то время были еще детьми. Это тяжелейшая психологическая травма, которая оставила след на всю жизнь, на судьбу этих людей», - сказала она.

Григорян добавила, что в проекте отдельно будут представлены убийства детей. «У нас есть доказательства. На нашем сайте вы можете увидеть фото, взятое из судебного дела. … мы постараемся снять фильм, где найдут место материалы о том, как эти события отразились именно на азербайджанских детях, которые были не только очевидцами: во многих свидетельствах утверждается, что среди погромщиков были и 14-17-летние подростки - мальчики и девочки».

«Сумгаитские события – это не прошлое, а наше настоящее. Они останутся настоящим до тех пор, пока продолжается лютая армянофобская политика Азербайджана, которая началась именно в те дни», - сказала автор проекта «Обыкновенный геноцид».