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Проект «Обыкновенный геноцид» выступит с новой программой к 30-летию Сумгаитских погромов


К  30-летию Сумгаитских погромов проект «Обыкновенный  геноцид» выступит с 2 новыми программами.

Об этом 18 ноября сказала в беседе с журналистами руководитель проекта  Марина Григорян, отметив, что согласно первому  проекту события 1988г. будут представлены  глазами азербайджанцев. 

«Это будут свидетельства азербайджанцев, которые  присутствовали при судебных процессах. Когда мы  подготовим к  изданию книгу, то именно свидетельства азербайджанцев подтвердят, что сумгаитские  погромы  были организованы и координировались руководством Азербайджана. Свидетельства ценны  еще и потому, что во время процессов участвовали только азербайджанцы, армян на них не было», - как  передает Арменпресс, сказала Григорян.

Второй  проект называется «Дети Сумгаита». «Пытаемся найти людей, которые в то время были еще детьми.  Это тяжелейшая психологическая травма, которая оставила след на всю жизнь, на судьбу этих людей», - сказала она. 

Григорян добавила, что в проекте отдельно будут представлены  убийства детей. «У нас есть доказательства. На нашем сайте  вы можете увидеть фото, взятое  из судебного дела. … мы  постараемся снять фильм, где найдут место материалы о том, как эти события  отразились именно на азербайджанских детях, которые  были не  только очевидцами: во многих свидетельствах утверждается, что среди погромщиков были и 14-17-летние  подростки - мальчики и девочки».

«Сумгаитские  события – это не прошлое, а наше настоящее. Они останутся настоящим до тех пор, пока продолжается лютая армянофобская политика Азербайджана, которая началась именно в те  дни», - сказала автор проекта «Обыкновенный геноцид».



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