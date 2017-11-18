Президент Серж Саргсян принял известного врача Лео Бокерия

Президент Серж Саргсян 18 ноября принял главу Исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева, известного врача-кардиолога, академика Лео Бокерия, прибывшего с трехдневным визитом в Ереван по приглашению ЕГМУ им. Гераци – с целью обмена опытом и развития сотрудничества между центрами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, приветствуя гостя, президент Саргсян отметил выдающиеся заслуги Бокерия в кардиохирургии.

Серж Саргсян подчеркнул, что Армения уделяет большое внимание развитию здравоохранения и внедрения передового мирового опыта. Он подчеркнул, что визит Бокерия, его контакты с армянскими специалистами и обмен практическим опытом окажут заметное воздействие на развитие этой сферы в Армении.

Лео Бокерия, поблагодарив за теплый прием, заверил, что не пожалеет сил для оказания помощи в развитии кардиохирургии в Армении. Он представил президенту Саргсяну возможности для достижения оптимальных результатов в освоении мировых технологий в данной области. Он отметил также, что впечатлен уровнем МЦ, которые он уже посетил, а также профессионализмом армянских специалистов, с которым он будет сотрудничать с удовольствием.