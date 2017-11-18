Время в Ереване: 11:07:36,   18 Ноябрь

Президент Серж Саргсян принял известного врача Лео Бокерия


Президент Серж Саргсян 18 ноября принял главу Исследовательского центра  кардиохирургии им. Бакулева, известного врача-кардиолога, академика Лео Бокерия, прибывшего с трехдневным визитом в Ереван по приглашению ЕГМУ им. Гераци – с целью обмена опытом и развития  сотрудничества между  центрами. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, приветствуя гостя, президент Саргсян отметил выдающиеся заслуги Бокерия в  кардиохирургии.

Серж Саргсян подчеркнул, что Армения  уделяет большое  внимание развитию здравоохранения и внедрения  передового мирового опыта. Он подчеркнул, что визит Бокерия, его контакты  с армянскими специалистами и обмен практическим опытом окажут заметное  воздействие на развитие  этой  сферы  в Армении. 

Лео Бокерия, поблагодарив за теплый  прием, заверил, что не  пожалеет сил для  оказания помощи в развитии кардиохирургии в Армении. Он представил президенту  Саргсяну  возможности для  достижения оптимальных результатов в освоении мировых технологий в данной области. Он отметил также, что впечатлен уровнем МЦ, которые он уже посетил, а также профессионализмом армянских специалистов, с которым он будет сотрудничать с удовольствием.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации