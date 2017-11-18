«Хоть на день: микрофон – детям» - 20 ноября с НС РА состоится специальное заседание

20 ноября – Международный день детей и конвенции «О правах детей».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в этот день парламент Армении присоединится к инициативе ЮНИСЕФ «Хотьнадень: микрофон – детям».

20 ноябрясНСРАсостоится специальное заседание постоянных комитетов по науке, образованию, культуре, вопросам молодежи и спорта, государственно-правовым, правам человека, во время которого дети будут говорить о своих проблемах и предлагать пути решения. Заседание будет вести председатель комитета по здравоохранению и соцвопросамАкоп Акопян.

Все выступления будут транслироваться в прямом эфире а затем размещены на сайтеЮНИСЕФ в YouTube.