В Армении Лавров обсудит с Налбандяном перспективы урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 ноября с официальным визитом посетит Ереван. Как передает «Арменпресс», об этом заявила сегодня в ходе традиционного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Запланированы его переговоры с главой МИД Армении, встреча с президентом РА. Визит осуществляется в год празднования 25-летия установления армяно-российских дипломатических отношений и 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией», – сказала она.

Министры примут участие в открытии выставки «Россия и Армения: дружба, закаленная веками», а также в церемонии гашения армянской почтовой марки, посвященной этому событию, этой юбилейной дате, этим знаковым в истории двусторонних отношений событиям, указала Захарова.

По ее словам, планируется подписание плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2018-2019 гг..

«Повестка дня двусторонних переговоров включает широкий комплекс сотрудничества, которое ведется между нашими странами: внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества, других международных форумов», – сказала представитель МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств России и Армении обсудят проблематику региональной безопасности, в том числе перспективы нагорно-карабахского урегулирования.Наращиванию двустороннего сотрудничества способствует интенсивный политический диалог на высшем уровне. В текущем году состоялся официальный визит президента Армении – 15 марта. Переговоры президента России и президента Армении прошли в Сочи 23 августа. Вчера, 15 ноября, лидеры наших стран приняли участие в торжественной церемонии открытия в Третьяковской галерее Дней культуры Армении в нашей стране», –сказала Мария Захарова.