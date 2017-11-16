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В вопросе урегулирования карабахского конфликта наблюдается определенная активность со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ: замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян


В вопросе урегулирования карабахского конфликта наблюдается определенная активность со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

На вопрос, с чем связана  активность со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, он ответил: «Уже много лет, как в переговорном процессе нет не то что прогресса, а даже иногда ситуация становится взрывоопасной, чему доказательством являются апрельские события. С этой точки зрения, они не могли не быть обеспокоены, тем более, что все 3 сопредседателя Минской группы ОБСЕ являются постоянными членами Совбеза ООН. Естесвенно, что вероятность возобнов;ения военных действий является для них неприемлемой».

Как  сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, ожидания, в том числе, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заключаются в том, чтобы между сторонами установилось доверие, что предполагает осуществление договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Разговоров о встрече президентов Армении и Азербайджана нет. «Каких-либо разговоров о встрече президентов Армении и Азербайджана нет. То, что  сопредседатели Минской группы ОБСЕ по отдельности встречаются с министрами ИД Армении и Азербайджана, не исключает, что посредники предложат организвать их встречу. Если такое предложение последует, то мы об этом сообщим»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

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