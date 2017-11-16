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Правительство Армении одобрило пакет законов о предотвращении семейного насилия: он был значительно изменен


Правительство  Армении обсудило и одобрило пакет законов о предотвращении семейного насилия. Как передает «Арменпресс», министр юстиции Армении Давид Арутюнян отметил, что цели принятия даннлого пакета законов 2 – предотвращение насилия и защита от него. В ходе обсуждений к этим 2 целям прибавилась третья – восстановление согласия в семье. «Для защиты лиц, пострадавших от семейного насилия, предлагаются 3 направления – предупреждение, неотложные мероприятия и решение о защите. В отношении лица, допустившего насилие, предполагаются ограничительные меры – сохранять дистанцию от лица, подвергшегося насилию, не входуть с ним в контакт, не хранить и не носить оружие, пройти курс лечения – например, от алкогольной зависимости»,- сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

По его словам, планируется создание 2 иных институтов: центры соцзащиты будут трансформированы, второе – убежища.

«Должен еще раз сказать, что в законе нет новых оснований для лишения родительских прав, здесь нет положений, которые разрушают основы семьи. Закон много раз обсуждали на различных площадках: от первоначального варианта до быбешнего он претерпел значительные изменения, были уточнены моменты, вызывающие озабоченность, и мы закрепили в законе все те и без того установленные положения, чтобы прекратить безосновательную критику закона, которая часто звучит в эти дни», - сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

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