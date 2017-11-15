Время в Ереване: 11:07:36,   15 Ноябрь

Открытие в Москве выставки Мартироса Сарьяна ознаменует начало Дней культуры Армении в России


В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и РФ, 15-23-го ноября в Москве и других городах РФ пройдут Дни культуры Армении в России. Старт мероприятиям будет дан на торжественном открытии в Третьяковской галерее выставки картин великого армянского художника Мартироса Сарьяна. Открытие в Москве выставки выдающегося живописца XX века Мартироса Сарьяна – главное событие в рамках Дней культуры Армении в России.
В тот же день на территории Армянского церковного комплекса в Москве состоится открытие выставки хачкаров. После этого здесь состоится концерт ансамбля «Овер».
Как передает «Арменпресс», 17-24-го ноября в Музее современного искусства РФ откроется выставка скульптур и графических работ Ара Арутюняна.

18-го ноября в концертном зале консерватории имени Чайковского состоится концерт с участием Молодежного оркестра Армении, певцов Асмик Торосян, Липарита Аветисяна. Дирижировать будут Константин Орбелян, Сергей Смбатян, Эдуард Топчян и Владимир Спиваков.

22-го ноября в ЦДХ состоится комплексное мероприятие «Элементы Армении». Будут представлены творения армянских художников, мастеров серебряных дел, прозвучат дудук и армянский джаз.

Официальное закрытие мероприятий пройдет в Капелле Госакадемии художеств в Санкт-Петербурге. Выступят джазовый квинтет Ваагна Айрапетяна и ансамбль «Овер».

В рамках Дней культуры Армении в России пройдут гастроли Ереванского русского драматического театра имени Станиславского, Государственного ансамбля танца Армении, Ереванского театра пантомимы, Армянского государственного джазового оркестра.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1270 раз
Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1201 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1172 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1037 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 978 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации