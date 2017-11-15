Открытие в Москве выставки Мартироса Сарьяна ознаменует начало Дней культуры Армении в России

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и РФ, 15-23-го ноября в Москве и других городах РФ пройдут Дни культуры Армении в России. Старт мероприятиям будет дан на торжественном открытии в Третьяковской галерее выставки картин великого армянского художника Мартироса Сарьяна. Открытие в Москве выставки выдающегося живописца XX века Мартироса Сарьяна – главное событие в рамках Дней культуры Армении в России.

В тот же день на территории Армянского церковного комплекса в Москве состоится открытие выставки хачкаров. После этого здесь состоится концерт ансамбля «Овер».

Как передает «Арменпресс», 17-24-го ноября в Музее современного искусства РФ откроется выставка скульптур и графических работ Ара Арутюняна.

18-го ноября в концертном зале консерватории имени Чайковского состоится концерт с участием Молодежного оркестра Армении, певцов Асмик Торосян, Липарита Аветисяна. Дирижировать будут Константин Орбелян, Сергей Смбатян, Эдуард Топчян и Владимир Спиваков.

22-го ноября в ЦДХ состоится комплексное мероприятие «Элементы Армении». Будут представлены творения армянских художников, мастеров серебряных дел, прозвучат дудук и армянский джаз.

Официальное закрытие мероприятий пройдет в Капелле Госакадемии художеств в Санкт-Петербурге. Выступят джазовый квинтет Ваагна Айрапетяна и ансамбль «Овер».

В рамках Дней культуры Армении в России пройдут гастроли Ереванского русского драматического театра имени Станиславского, Государственного ансамбля танца Армении, Ереванского театра пантомимы, Армянского государственного джазового оркестра.