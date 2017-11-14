При участии президентов Армении и РФ состоится открытие выставки картин Мартироса Сарьяна в Государственной Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее в Москве 16 ноября открывается выставка картин армянского художника Мартироса Сарьяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, выставка работ выдающегося живописца XX века – главное событие в рамках Дней культуры Армении в России. В экспозиции представлено около 30 живописных произведений мастера.

В залах Третьяковки в Лаврушинском переулке можно увидеть эталонные работы великого мастера из собрания Национальной галереи Армении, Дома-музея Мартироса Сарьяна в Ереване и Государственной Третьяковской галереи.

Торжественное открытие выставки работ Сарьяна состоится при высоком участии президентов Республики Армения и Российской Федерации Сержа Саргсяна и Владимира Путина.

Экспозиция продлится до 14 января 2018 года.

В этот же день в Москве состоится открытие мемориальной доски Мартиросу Сарьяну, которая установлена на фасаде дома номер 2/5 в Карманицком переулке, где с 1937 по 1970 год жил и творил армянский художник.