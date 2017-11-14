Находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился 14-го ноября с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрью Шефером (США) и Стефаном Висконти (Франция). На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по поводу мирного урегулирования карабахского конфликта и шагов, необходимых для создания благоприятных к тому условий.

Собеседники обсудили шаги, предпринимаемые к осуществлению достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.