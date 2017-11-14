Азербайджанские СМИ исказили заявление пресс-секретаря МИД Ирана, относящееся к Армении

Азербайджанские СМИ в очередной раз попытались исказить заявление пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Касеми. Как передает «Арменпресс», ирановед Армен Исраэлян сообщает, что на этот раз речь идет о вопросе корреспондента агентства АПА, направленном пресс-секретарю МИД Ирана Бахраму Касеми, относительно визита министра ИД Армении Эдварда Налбандяна в Израиль.

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми ответил на вопрос следующим образом: «Со времен обретения независимости, Иран имел с Арменией хорошие отношения. Армения – в числе тех соседей, с которыми мы имеем мало проблем. Армения строит свои политические отношения, и у нас нет цели вмешиваться в ее внутренние дела, однако, зная Израиль, мы уверены, что действия этой страны не направлены на установление стабильности, следовательно, мы призываем наших армянских друзей внимательно следить за действиями Израиля в регионе, мы уверены, что Армения информирована в этом вопросе».

Азербайджанский источник, представив этот текст в заголовке близко к оригиналу, в материале поместил иную формулировку: «....Советуем армянам внимательно следить за своими действиями в кавказском регионе».

«Вероятно, подобный стиль обусловлен тем, что в Азербайджане осознают, что именно Баку многие годы, как принимает участие в антииранских действиях, разработанных Израилем»,- заключает ирановед.