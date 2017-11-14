В Глендейле арестованы армяне, совершившие ограбление в масках Рейгана

Полиция Глендейла задержала троих лиц – двое из них совершеннолетние, один несовершеннолетний, которые ограбили особняк, надев маски Рейгана. Как передает «Арменпресс», двое из них оказались армянами, это 20-летний Гагик Саргсян и 18-летний Нарек Мартиросян. Имя третьего – несовершеннолетнего задержанного, не сообщается. Известно только, что ему 17 лет.

В машине задержанных, кроме масок, обнаружены оружие, награбленные у пострадавшего украшения и банковские карточки.

Следственные органы опубликовали снимки масок, чтобы пострадавшие ранее от преступников граждане смогли их опознать.

Гагик Саргсян и Нарек Мартиросян были арестованы и доставлены в КПЗ, а 17-летний подросток – в особое место, где содержатся несовершеннолетние правонарушители.