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В Глендейле арестованы армяне, совершившие ограбление в масках Рейгана


Полиция Глендейла задержала троих лиц – двое из них совершеннолетние, один несовершеннолетний, которые ограбили особняк, надев маски Рейгана.  Как передает «Арменпресс», двое из них оказались армянами, это 20-летний Гагик Саргсян и 18-летний Нарек Мартиросян. Имя третьего – несовершеннолетнего задержанного, не сообщается. Известно только, что ему 17 лет.

В машине задержанных, кроме масок, обнаружены оружие, награбленные у пострадавшего украшения и банковские карточки.

Следственные органы опубликовали снимки масок, чтобы пострадавшие ранее от преступников граждане смогли их опознать.

Гагик Саргсян и Нарек Мартиросян были арестованы и доставлены в КПЗ, а 17-летний подросток – в особое место, где содержатся несовершеннолетние правонарушители.



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