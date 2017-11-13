Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с членом Парламентской ассамблеи Франкофонии Кристофом Фрасса

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня, 13-го ноября, члена Парламентской ассамблеи Франкофонии Кристофа Фрасса.

В ходе встречи с сенатором, представляющим интересы проживающих за рубежом французов членом Парламентской ассамблеи Франкофонии Кристофом Фрасса, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян высоко оценил вклад парламентариев в дело развития армяно-французских привилегированных отношений.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития армяно-французского сотрудничества в различных областях, деятельности межпарламентских групп дружбы, а также обсудили вопросы, имеющие региональное и международное значение.

Э. Налбандян и К. Фрасса обсудили ход работ по подготовке Саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване в 2018 году.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил Кристофу Фрасса процесс урегулирования карабахского конфликта, усилия Армении, а также стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагаемые в этом направлении.