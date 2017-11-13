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Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Хасану Роухани


Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 13 ноября, направил телеграмму соболезнования президенту ИРИ  Хасану Роухани в связи с разрушительным землетрясением, ставшим причиной гибели сотен человек. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту и дружественному народу Ирана, пожелав семьям и родным погибших терпения, силы и мужества, а раненым – скорейшего выздоровления.

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