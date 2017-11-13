Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Хасану Роухани

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 13 ноября, направил телеграмму соболезнования президенту ИРИ Хасану Роухани в связи с разрушительным землетрясением, ставшим причиной гибели сотен человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту и дружественному народу Ирана, пожелав семьям и родным погибших терпения, силы и мужества, а раненым – скорейшего выздоровления.