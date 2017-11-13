За 9 месяцев этого года в промышленности отмечен рост в размере 11,9%, причем, самая большая доля в показателях роста промышленности приходится на обрабатывающую отрасль - 9.3%. За январь-сентябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом 2014 года, рост объема промышленности ускорился в 6 раз, по сравнению с тем же периодом 2015 года, рост объема промышленности ускорился в 2,4 раза, а по сравнению с тем же периодом 2016 года, рост объема промышленности ускорился в 1,6 раза. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальной статистической службе Армении.

Самая большая доля в показателях роста промышленности приходится на обрабатывающую отрасль, причем, в предыдущие годы эта отрасль играла сдерживающую роль: так, например, в 2015 году показатели роста в обрабатывающей промышленности были отрицательными (-2.5%).

За 9 месяцев этого года в горнорудной промышленности показатели роста равны 1.9%, в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 0.5%, в водоснабжении, канализации, управлении отходами показатели роста равны 0.1%, причем, эти показатели за последние 4 года почти не менялись.

В показателях роста промышленности на обрабатывающую отрасль приходится 9.3%. В структуре этого показателя на производство напитков приходится 2.7%, табачных изделий - 1.5%, щелочных металлов – 1%, электрооборудования - 0.8%, пищевой продукции - 0.7%, производства бумаги - 0.3%, одежды - 0.2%, Фармацевтики -0.1%.

Среди отстающих в обрабатывающей отрасли – машиностроение -0.09%, производство дерева – без мебели -0.04%, производство кожи - минус 0.02%.