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Землетрясение на границе Ирана и Ирака было ощутимо и в Армении


Двенадцатого ноября, в 22.18 по местному времени (18:18 по Гринвичу) сейсмологической сетью Национального центра сейсмической защиты МЧС Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 близ ирано-иракской границы, в 33 километрах севернее города Сарпол-э-Захаб (в провинции Керманшах, Иран). Очаг залегал на глубине 20 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 9-10 баллов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Землетрясение ощущалось в южных и центральных районах Армении, силой в 3 балла.

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