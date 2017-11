Армения избрана членом Межправительственной конвенции ЮНЕСКО 1970г.

30 октября-4 ноябрявПариже, в Центрально мофисе ЮНЕСКО проходили выборы Межправительственного комитета (Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property (ICPRCP) toits Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation) повопросам поощрения возвращения памятников культуры в страну происхождения или, в случае присвоения, их реституции.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

Комитет является межправительственным органом конвенции ЮНЕСКО 1970г. «О мерах предотвращения и запрещения незаконного ввоза, вывоза материальных ценностей и передачи права собственности на них».

Из второй региональной группы (страны Восточной Европы) избрана Армения - сроком на 4 года. В мае 2015г.Армения была избрана членом Вспомогательного комитета встречи стран-членов Конвенции - сроком на 4 года.

Справка: комитет создан в 1978г. – на основании соответствующего решения 20-й сессии Генеральной конференции. Состоит из 22 членов.

Основные цели – способствовать многостороннему и двустороннему сотрудничеству государств в сфере возвращения или реституции культурных ценностей.