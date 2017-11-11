Задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков

Сотрудники Шенгавитского отделения и Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции РА 10 ноября в 21.50 в букмекерском офисе на перекрестке улиц Закияна и Хоренаци задержали Артура М. (1990 г/р), который с 5 октября разыскивается по обвинению по п.2 ч.3 ст. 266 УК РА (незаконный оборот наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров – с целью их реализации или изготовления).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.